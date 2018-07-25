Uzman ve uzman olmayan doktorlar ile diş tabiplerinin emekli aylıklarında sırasıyla 2 bin 5 lira ve bin 533 lira artış yapılmasına ilişkin düzenleme, Plan Bütçe Komisyonu'nda gece yapılan görüşmelerde değiştirildi. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun ek 3. maddesi kapsamında 2010 yılından bu yana, kamudaki uzman doktor ve diş tabipleri ile uzman olmayanların döner sermayeden aldıkları paylardan prim kesintisi yapılıyor. Kesinti tutarı, döner sermayeden alınan paya göre değişmekle birlikte 800 liraya kadar çıkabiliyor.Meclis gündeminde bulunan torba yasa teklifinde uzman doktor ve diş tabiplerinin emekli aylıklarında 2 bin 5 lira, uzman olmayanların emekli aylığında da bin 533 lira artış öngörülüyor. Bu tutarlar, şu an emekli olanlara aynen ödenecek.Teklifte, halen çalışmakta olan doktorlar açısından, Ek Madde 3 kapsamında yapılan kesintilere karşılık bağlanacak emekli aylığı ile yeni yasayla verilecek tutarlar arasındaki farkın ödeneceği öngörülüyordu.

TUTAR 800 TL'Yİ BULUYOR

Komisyon görüşmeleri sırasında bu konuda önergeyle değişiklik yapıldı. 2010'dan bu yana devam eden döner sermaye paylarından prim kesintisi uygulamasına son verildi. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren kesinti yapılmayacak. Döner sermaye paylarından yapılan kesinti tutarı, kişiden kişiye değişmekle birlikte 800 liraya kadar ulaşabiliyor. Uzman ve uzman olmayan doktorlardan 2010 yılından bu yana yapılan kesintilerden dolayı emekli aylıklarında doğan artışlar ise emekli olduklarında ayrıca ödenecek.

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