Öne Çıkanlar
Galatasaray
Futbol
Haberler > Futbol > Donk: İyi ki Terim var! Galatasaray haberleri

Donk: İyi ki Terim var

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçta, oyuna sonradan girip takımına 3 puanı getiren Ryan Donk'tan mutlusu yok... Hollandalı futbolcu, "Fatih Terim babam gibi... 2018 yılı benim için harika geçiyor. Hayatımın en mutlu dönemini son 1 yılda yaşadım. İyi ki Terim var" ifadelerini kullandı

08 Ekim 2018 Pazartesi, 09:32 | Güncelleme:

Antalyaspor deplasmanında sonradan oyuna girerek takımına galibiyeti getiren Ryan Donk’tan mutlusu yok!

Geçtiğimiz sezonun başında kadro dışı bırakılmasına rağmen antrenmanları bırakmayan ve Fatih Terim’in gelişiyle birlikte şampiyonlukta önemli rol oynayan Hollandalı futbolcu, hocasını öve öve bitiremiyor.

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Donk’un yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda, “ Fatih Terim babam gibi... Onun gelişi benim açımdan büyük şans oldu. Galatasaray’la şampiyonluk yaşadım. 2018 yılı benim için harika geçiyor. Hayatımın en mutlu dönemini son 1 yılda yaşadım. İyi ki Terim var” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sinan Gümüş'ün tek forvet başladığı Antalyaspor maçının 76. dakikasında Maicon, 85. dakikasında ise Donk'u sahaya sürmüştü. İki futbolcuyu da ileri uçta görevlendiren Terim, bu hamlesinin karşılığını almıştı. Mücadeledeki tek golü 87'de atan Donk, sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren isim olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER