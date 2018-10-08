Antalyaspor deplasmanında sonradan oyuna girerek takımına galibiyeti getiren Ryan Donk’tan mutlusu yok!

Geçtiğimiz sezonun başında kadro dışı bırakılmasına rağmen antrenmanları bırakmayan ve Fatih Terim’in gelişiyle birlikte şampiyonlukta önemli rol oynayan Hollandalı futbolcu, hocasını öve öve bitiremiyor.

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Donk’un yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda, “ Fatih Terim babam gibi... Onun gelişi benim açımdan büyük şans oldu. Galatasaray’la şampiyonluk yaşadım. 2018 yılı benim için harika geçiyor. Hayatımın en mutlu dönemini son 1 yılda yaşadım. İyi ki Terim var” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sinan Gümüş'ün tek forvet başladığı Antalyaspor maçının 76. dakikasında Maicon, 85. dakikasında ise Donk'u sahaya sürmüştü. İki futbolcuyu da ileri uçta görevlendiren Terim, bu hamlesinin karşılığını almıştı. Mücadeledeki tek golü 87'de atan Donk, sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren isim olmuştu.

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