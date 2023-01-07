Dört Yapraklı Yonca bir de Ajda

BAHAR ERDENİZ (Kapak Tarihi... 9 Haziran 1973)

Bahar Verel ya da bilinen adıyla Bahar Erdeniz, 17 Mayıs 1950'de İstanbul'da dünyaya geldi. Türk eski manken ve sinema oyuncusu olan Erdeniz, Amerikan Kız Koleji'nin orta kısmında okudu.

16 yaşında elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz ile evlenip İsveç'e giden oyuncu, orada bir yıl psikoloji okudu. Erdeniz, fotomodellik tekliflerinin ardından birkaç defa podyuma çıktıktan sonra eşiyle birlikte Türkiye'ye geri döndü ve LCC (Lisan ve Kültür Merkezi) okuluna yazıldı. 1971'de 'Mankenler Kraliçesi' seçildi.

Eşinden boşandıktan sonra 'Afacan Küçük Serseri' filmi ile sinemaya geçen Bahar Erdeniz, birçok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçeli futbolcu Engin Verel ile 1979'da evlenip Fransa’ya yerleşti.

Bahar Erdeniz'in Engin Verel ile bu evliliğinden doğan oğlu Can Verel de kendisinin izinden giderek oyuncu oldu. Oyuncu, 2000'li yıllarda çeşitli televizyon dizilerde rol aldı.