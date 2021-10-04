Dostlarımıza 5 yıldızlı tedavi! 0:00 / 0:00

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Geçen yıl hizmete giren Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, modern ve ileri teknolojik yöntemler ile tedaviye yönelik hizmet veriyor. Belediyenin bu 8 dönümlük arazi üzerine kurulu yeni merkezin 2 dönümü kapalı mekândan, 6 dönümü ise açık mekândan oluşuyor. Hayvan hastalıklarının tedavisi için oluşturulan merkezde, idari bina, hayvan hastanesi ve kedi bakım bölümü, köpek bakım ve yaşam alanı, engelli kedi yaşam alanı, kanatlı hayvan yaşam alanı ve depo gibi donatılar yer alıyor. İşte merkezde can dostlar verilen hizmetlerin detayları.

36 KİŞİLİK EKİP HİZMET VERİYOR

Aynı zamanda 36 kişilik ekiple Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak da hizmet veren merkez, sahiplendirme faaliyetlerini yürüterek minik dostlarımıza yeni yuvalar edindirmek, doğada yaşayan hayvanlarımızın gelişen şehir yaşantısında mağdur olmamaları için beslenme ve sulama odakları ile yaşantılarına destek olmaya da çalışıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ayrıca sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve mikroçip takılması, aşılama ile kırık operasyonları ve diğer ameliyat müdahaleleri gerçekleştiriyor.

KEDİ VE KÖPEK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Merkezin hastane bölümünde sokak hayvanları için 2 ameliyathane, 2 muayene odası, 1 görüntüleme odası, 1 laboratuvar, 1 eczanede bulunuyor. Kedi Bakım Ünitesi, 2 non-enfeksiyöz oda, 2 enfeksiyonlu hastaların bulunduğu oda, 1 gözlem odası ile toplam 200 yatar hastaya hizmet veriyor. Merkez 2 kedi yoğun bakımı ünitesi ve 1 köpek yoğun bakım ünitesi ile sokaklardaki dostlarımıza hizmet veriyor.

TEDAVİ SÜRECİNDE NELER YAPILIYOR?

Hastane bölümüne gelen hayvanlarımız öncelikli olarak kayıt altına alınarak muayene odasında hekimler tarafından ilk tetkikleri yapılıyor. Genel muayeneden sonra hasta durumuna uygun olan yatar hasta bölümünde kafeslerde dinlenmeye alınıyor. Yoğun bakıma ihtiyacı olan hastalar merkezde bulunan yoğun bakım ünitelerinde tedaviye alınıyor.

Tedavi için yatar hasta bölümünde bulunan hayvanlar hekimlerin günlük kontrolleri altında iyileşme sürecini tamamladığında kısırlaştırma operasyonları yapılarak aşılanıyor ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre alındıkları ortama tekrar geri bırakılıyor.

SAĞLIKLI TANI İÇİN GÜRÜNTÜLEME MERKEZİ

Tesise gelen ağır yaralanma ve kırık vakalarında hastaların tanısının daha sağlıklı bir şekilde konulması için görüntüleme merkezi bulunuyor. Görüntüleme merkezimizde, renkli ultrason cihazı ile hem kemiklerdeki lezyonlar hem de iç organların taraması yapılıyor. Wood lambası ile deride bulunan mantar enfeksiyonunun teşhisine yönelik inceleme yapılıyor. Kısırlaştırılma operasyonu, kırık ve diğer yumuşak doku operasyonlarının daha güvenli bir şekilde yapılması için hayvanlar inhalasyon anestezi cihazı ile uyutuluyor. Monitörizasyon sayesinde hasta hayvanın dolaşım ve solunum parametreleri kolaylıkla takip edilerek acil durumlarda müdahale olanağı sağlanıyor.

HASTALIK TEŞHİSİNİN KONULDUĞU LABORATUVAR

Hastanemizde tedavisi yapılan sistemik hastalığı olan yatar hastalar için kan ve biyokimyasal parametrelerin bakılması için dizayn edilen laboratuvarda birçok hastalığın teşhisi konulabiliyor. Deri lezyonlarının detaylı tanısı için LCD ekranlı mikroskop kullanılıyor. Hastanede diş problemleri nedeniyle beslenme zorluğu çeken hayvanların diş taşı temizliği ve diş çekimleri de yapılıyor. Merkezde yürütülen tüm tedavi ve cerrahi müdahale için gerekli olan ilaç ve sarf malzemeler düzenli periyotlar ile alınarak tesis eczanesinde depolanıyor.

KÖPEK VE ENGELLİ KEDİ YAŞAM ALANI

Köpek yaşam alanı kapalı, yarı açık ve açık alanı ile birlikte 100 köpek kapasiteli olarak hizmet veriyor. Engelli kedi yaşam alanı, tedavi sürecini tamamlamış ancak doğal ortamda yaşamını sürdürmesi zor olan engelli kediler için tasarlanmış 3 kapalı kedi odası ve 1 açık yeşil alanı olan bölümümüz 60 kedi barındırma kapasitesi ile hizmet veriyor. Engelli kedilerin bahar ve yaz aylarında dolaşabilecekleri, doğal ortamlarını aratmayacak geniş bir yeşil alanları bulunuyor.

KANATLI BAKIM ÜNETİSİ

İki kısım halindeki kanatlı bakım bölümü, kapalı ahşap kafes ve kafes önünde bulunan bahçe alanından oluşuyor. Merkeze gelerek tedavisi yapılmış ancak iyileşme süreci devam eden kanatlı hayvanlar(martı, güvercin ,kumru, karga, kerkenez, doğan, atmaca, ebabil, ördek, tavuk…v.b) iyileşip uçacak duruma gelene kadar kafeslerde misafir ediliyor. Doğal ortamda yaşamını sürdüremeyecek durumda olanlar daimi ikamet etmek üzere merkezde bakımlarına devam ediliyor.