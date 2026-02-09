Dostlukları prodüksiyona dönüştü
Funda Arar ile Kubat, uzun yıllara dayanan dostluklarını ve sahne birlikteliklerini bu kez dev bir senfonik prodüksiyonla taçlandırdı. Bayhan Müzik organizasyonuyla hayata geçen 'Funda Arar & Kubat Senfonik' projesi, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde, Zorlu PSM sahnesinde Türkiye turnesinin ilk konseriyle seyirciyle buluştu.
İlk konserin heyecanını sahneden dile getiren Kubat, bu gecenin kendileri için yalnızca bir konser değil, aynı zamanda bir zirve noktası olduğunu vurguladı; "Bu devirde böyle büyük prodüksiyonlar kolay gerçekleşmiyor. Dev bir orkestra, aylarca emek, büyük bir organizasyon… Hepsi bir araya geldi. Sonlara doğru uçacağız. Yapay zekâyı utandıracağız; gerçek zekâyı, gerçek sesi göstereceğiz."
Funda Arar ile Kubat’ın birlikteliği bir ilk değil. Yıllardır özel gecelerde, lansmanlarda ve zaman zaman çift orkestrayla aynı sahneyi paylaşan ikili, senfoni hayalini ise uzun süredir paylaşıyordu. Funda Arar, projeye dair duygularını şu sözlerle anlattı: Çok sürprizli bir repertuvar hazırladık. Pop, halk müziği, sanat müziği… Hepsi senfonik bir çerçevede buluşuyor. Birbirimizin şarkılarına eşlik ediyoruz. Çok keyifli, çok güçlü bir iş.
Genç izleyici kitlesinin yoğunluğu dikkat çekerken, Funda Arar, gençlerin Türk müziğine olan ilgisinin altını çizerek şunları söyledi; "Gençler, popu da seviyor, halk müziğini de, sanat müziğini de. Popüler olan her şey büyük resmi yansıtmıyor. Her türü seven çok ciddi bir genç dinleyici var."
Kubat, çocukluk hayalini senfoni orkestrasıyla türkü söylemek olarak tanımlarken, bu gecenin kendi kariyeri için bir doruk noktası olduğunu dile getirdi. Funda Arar ise yüksek dinlenme ve stream rakamlarının popülerlik açısından başarı olduğunu kabul ederken, müzikal kaliteyle her zaman birebir örtüşmeyebileceğini vurguladı.
Funda Arar ile Kubat; 12 Şubat Frankfurt, 14 Şubat Bochum ve 15 Şubat Stuttgart konserleriyle Avrupa turnesine çıkacak.