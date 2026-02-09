Dostlukları prodüksiyona dönüştü

Funda Arar ile Kubat, uzun yıllara dayanan dostluklarını ve sahne birlikteliklerini bu kez dev bir senfonik prodüksiyonla taçlandırdı. Bayhan Müzik organizasyonuyla hayata geçen 'Funda Arar & Kubat Senfonik' projesi, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde, Zorlu PSM sahnesinde Türkiye turnesinin ilk konseriyle seyirciyle buluştu.

İlk konserin heyecanını sahneden dile getiren Kubat, bu gecenin kendileri için yalnızca bir konser değil, aynı zamanda bir zirve noktası olduğunu vurguladı; "Bu devirde böyle büyük prodüksiyonlar kolay gerçekleşmiyor. Dev bir orkestra, aylarca emek, büyük bir organizasyon… Hepsi bir araya geldi. Sonlara doğru uçacağız. Yapay zekâyı utandıracağız; gerçek zekâyı, gerçek sesi göstereceğiz."

Funda Arar ile Kubat’ın birlikteliği bir ilk değil. Yıllardır özel gecelerde, lansmanlarda ve zaman zaman çift orkestrayla aynı sahneyi paylaşan ikili, senfoni hayalini ise uzun süredir paylaşıyordu. Funda Arar, projeye dair duygularını şu sözlerle anlattı: Çok sürprizli bir repertuvar hazırladık. Pop, halk müziği, sanat müziği… Hepsi senfonik bir çerçevede buluşuyor. Birbirimizin şarkılarına eşlik ediyoruz. Çok keyifli, çok güçlü bir iş.