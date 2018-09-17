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Maçtan sonra açıklama yapan Doglas Costa, "Bugünkü maçta vermiş olduğum tepki için tüm Juventus taraftarlarından özür dilemek istiyorum. İyi ve kötü zamanda benim yanımda olan takım arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Yaptığım hareket aptalcaydı, bunun farkındayım. Bunun için herkesten özür diliyorum. Bu yaptığım hareketin kariyerim boyunca sergilediğim duruşla bir alakası yoktur." ifadelerini kullandı.