Konya’da dini nikahlı eşini sopayla döverek öldüren Suriyeli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen Halidiye el- Hamid’in hamile olduğu öğrenildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’nın merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya sokak’ta meydana gelen olayda Suriye Uyruklu Mahmud el-Hüseyin(32) dini nikahlı eşi Halidiye el- Hamid (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu 20 yaşında olan eşi Halidiye el-Hamid’i sopayla çocuklarının gözü önünde dövdü. Aldığı darbelere dayanamayan talihsiz kadının bayıldığını düşünen Mahmud El Hamid, komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Halidiye el-Hamid’in öldüğü belirlenirken, saldırgan koca polis ekipleri tarafından emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 SAAT BOYUNCA SOPAYLA DÖVMÜŞ

Gözaltına alınan saldırgan koca Mahmud El-Hamid’in, büyüyen tartışma sonucunda dini nikahlı eşi Halidiye el-Hamid’i sopayla 6 saat boyunca dövmesi üzerine hayatını kaybettiği, şüpheli Mahmud el- Hamid tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 AYLIK HAMİLEYMİŞ

İddialara göre Polislerin, olay sonrası evde yaptığı inceleme ve araştırmalarda gebelik testi buldu ve testin pozitifi gösteriyordu. Yine iddialara göre durum talihsiz kadının otopsisini sağlık ekibine bildirildi ve yapılan otopsisinde de yaklaşık 2 aylık hamile olduğunun tespit edildi. ZAFER SAMANCI- KONYA