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Dövize Çevrilebilir Mevduat nedir ve nasıl uygulanır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı TL mevduata Kur Farkı modeli en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Kimi uzmanlar bu modelin geçmişte uygulanan Dövize Çevrilebilir Mevduat ile benzerlikler taşıdığını ifade ediyor. Peki, dövize çevrilebilir mevduat nedir ve geçmişte hangi dönemde kullanıldı? İşte, dövize çevrilebilir mevduat hakkında detaylı bilgiler...

Dövize Çevrilebilir Mevduat nedir ve DÇM nasıl uygulanır?

Dövize Çevrilebilir Mevduat günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası bilgiler...

Dövize Çevrilebilir Mevduat nedir? Nasıl uygulandı?

Dışarıdan döviz girişini teşvik etmek amacıyla Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) hesapları ilk kez 1967 yılında açılmıştı.

Hesap sahibine dövizli işlem hakkı tanındı. TCMB hesaplara, Hazine adına, kur garantisi vermişti. Diğer bir deyimle kur farkları bütçeden karşılandı. Ancak DÇM’lerin anapara ve kur farkı ödenmeleri, verilen kur garantisi nedeniyle, Hazine’ye aşırı yük olmaya başlar.

YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ

O tarihlerde yurtdışındaki işçiler ve ihracatçılar ilk hesapları açar ve toplamı 3,5 milyar doları bulan döviz Türkiye’ye gelir. DÇM’lerin para arzı artışına ve enflasyonun hızlanmasına neden olmaya başladıkları değerlendirilir ve kullanımına sınırlandırmalar getirilir. Ancak 1977 yılının ilk aylarından sonra yeni hesap açılması çok yavaşlamaya başlayınca TCMB ve bankalar, eski DÇM’lerin vadesi gelenlerinin paralarını geri ödemede zorlanmaya başlarlar.
Sonunda sistem 1978 yılında bitirilir. Bu borçlar, 1981 yılından sonra devlet tarafından üstlenilir.

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