        Dövmeleriyle gündeme gelen Nazal Ünal'dan, Burhan Kral'a cevap

        Dövmeleriyle gündeme gelen Nazal Ünal'dan, Burhan Kral'a cevap

        SHOW TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına katılan Nazan Ünal ile Burkan Kral arasında yaşanan 'Dolandırıcılık' davasında yeni gelişmeler yaşandı. Ünal, eski sevgilisinin sözlerine yanıt verirken, Didem Arslan Yılmaz da Burhan Kral ile ilgili gerçekleri açıkladı

        Giriş: 13.02.2026 - 11:00 Güncelleme: 13.02.2026 - 11:00
        Gerçeği açıkladı
        SHOW TV ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme" programına katılan 41 yaşındaki Nazan Ünal, hayat hikâyesi ve sıra dışı dövmeleriyle dünyada gündem olmuştu. Evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Nazan Ünal, Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istemişti. Sıra dışı görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Ünal, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Burhan Kral ile canlı yayında yüzleşmişti.

        "EVİMİ SATTIM, PARAMI GÖNDERMEDİ"

        Nazan Ünal ayrıca; "Ben, Burhan adında bir zalime âşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim. Evimi satıp Düzce'den gitmek istedim. Ev satışında paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse, kimseye güvenmesin. Sonra dava açtım. O zalimin aşkı da beni Rabbim'e getirdi. Üç senedir de elhamdülillah tesettürlüyüm" demişti.

        "İLİŞKİMİZ SADECE TİCARİ BOYUTTAYDI"

        İddiaların odağındaki isim Burhan Kral, dün açıklamalarda bulundu. İddiaları reddeden Kral, Nazan Ünal ile aralarındaki ilişkinin tamamen ticari boyutta olduğunu, herhangi bir duygusal bağ veya evlilik vaadinin söz konusu olmadığını savundu.

        Burhan Kral; "Bu kadının anlattıkları yalan, öncelikle bunu belirteyim. Biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık. Bunun gibi bir çok insanla ticaret yaptığımız için tanışıyoruz. Bu kadını da işimle ilgili olduğu için dış görünüşünü yargılamadım. Kendisi ile bir ticaretimiz oldu bu doğru. Ticaretimizde de herhangi bir alacak, verecek söz konusu değil" dedi.

        Burhan Kral, Nazan Ünal'ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek; "İş yerime geldi, ailemle tehdit etti. Para talep etti. 'Sana iftira atacağım, bana dairemle ilgili para ödemedin' diyerek birkaç aydır bana tehditlerde bulunuyordu. Bu tehditler nedeniyle ben kendisi için uzaklaştırma kararı aldım. Hukuki süreçler ilerliyor. Ödeme noktasında da benim elimde dekontlar var. Biz bunu kendisine avukatlar aracılığıyla gönderdik. Katıldığı programa da gönderdik. Hukuki olarak bizi şikayet ettiği yerlere de gönderdik. Bu durumlarla bizim avukatımız ilgileniyor" diye konuştu.

        Aşk ve evlilik vaadi konusunun gerçek dışı olduğunu söyleyen Burhan Kral; "Benden alacağı varsa bu ülkenin adaleti var, savcısı var, hakimi var. Bunlar benden zaten bunu bir şekilde tahsil eder. Aşk konusuna da gelirsek zaten o konu tamamen yalan. Aramızda bir aşk, ve evlilik vaadi kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.

        Burhan Kral, sözlerini şöyle noktaladı: Her şeyin kamera kayıtları var. Ben dükkanda olmama rağmen bizimle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Ağabeyimi tehdit ediyor. Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Benim ailemin şerefiyle oynuyorlar, hiç umurlarında bile değil. Bizim zorumuza giden tek konu budur.

        "SES KAYDI VAR"

        Nazal Ünal da Burhan Kral'ın açıklamalarına yanıt verdi. Ünal; "Söyledikleri gerçek değil. Üç çocuğumun hakkını yedi. 'Karımdan boşanacağım evleniriz' dedi, dini nikâh yaptık. Eğer paramı (1 milyon 100 bin TL) vermezsen 'Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılacağım' dedim. 'Gidersen git. Büyün kayıtları sildiririz. İstediğin yere gidebilirsin' dedi. Bu programa katılacağıma inanmadı. Programa katılınca da şok oldular. Avukatı, 'Didem Arslan Yılmaz'ın programına bırak paranın yarısını verelim' dedi. Ses kaydı var" dedi.

        DİDEM ARSLAN YILMAZ: İHBARLARI GETİRİN, GEREKENİ YAPALIM

        Burhan Kral, Nazan Ünal'ın başka insanları da dolandırdığını iddia etti. Bunun üzerine Didem Arslan Yılmaz; "Bizi bir kişi bile aramadı bu konuda. Size gelen ihbarları getirin birlikte gözüne bakarak açıklayalım. Nazan da dolandırıcıysa gerekenleri yapalım ama siz ne yapıyorsunuz kaçak dövüşüyorsunuz. O ihbarları kimseyle paylaşmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

        "HANGİ TİCARİ İTİBARDAN BAHSEDİYORSUN?"

        Didem Arslan Yılmaz ; "Burhan ticari hayatını zedelediğimizi söylemiş. Gerçekleri açıklayayım o zaman; üzerine kayıtlı hiçbir şirket yok. Sadece ağabeyi Baran'ın şirketinde asgari ücret ile çalışıyor. Üzerine kayıtlı sadece bir tane motosikleti var. Onun dışında üzerine kayıtlı hiçbir şeyi yok. Madem ticari bir hayatın var, peki neden bundan Maliye'nin haberi yok. Vergi mi kaçırıyorsun? Ticari hayatı olan insanın vergi vermesi lazım. Hangi ticari itibardan bahsediyorsun" şeklinde sözlerini sürdürdü.

        #Burhan Kral
        #Nazal Ünal
