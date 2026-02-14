Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Dövmeleriyle konuşulan Nazan Ünal: Polonyalı sevgilimi bulmak için...

        Dövmeleriyle konuşulan Nazan Ünal: Polonyalı sevgilimi bulmak için...

        SHOW TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına katılan ve dövmeleriyle çok konuşulan Nazan Ünal'ın, 15 yıl önce evlilik programına katıldığı öğrenilmişti. Ünal, konuyla ilgili açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 14.02.2026 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sevgilimi bulmak için katıldım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme" programına katılan 41 yaşındaki Nazan Ünal, evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek, Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istemişti. Ünal'ın sıra dışı dövmeleri tüm dünyada gündem olmuştu.

        Nazan Ünal'ın geçmiş yıllarda evlilik programına katıldığı da ortaya çıktı. Ünal, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal; "Polonyalı sevgilimi bulmak için 15 yıl önce evlilik programına katıldım. Bu amaçla katıldım ama sonra programda başka bir amaç olduğunu düşününce ayrıldım. Beni programda gördü ama evlenemedik" dedi.

        Nazan Ünal, eski görüntüsü hakkında yorum yapanlar hakkında ise; "Eski hayatıma sünger çektim. Mutlu olacaksam neden dövme yaptırmayayım. Herkes önce kendisine baksın" ifadelerini kullandı.

        Gerçeği açıkladı
        Gerçeği açıkladı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu

        (DHA)- SULTANGAZİ Cebeci Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kot pantolon ihracat atölyesinde çalışan yaklaşık 60 işçi, zam talebinde bulununca hem maaş hem de tazminatlarından olduklarını söyledi. İşverenin '15 gün ücretsiz izin' vererek evlerine gönderdiği işçiler, geri döndüklerinde boş atölyeyle...
        #Nazan Ünal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!