Dövmeleriyle konuşulan Nazan Ünal: Polonyalı sevgilimi bulmak için...

SHOW TV ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme" programına katılan 41 yaşındaki Nazan Ünal, evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek, Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istemişti. Ünal'ın sıra dışı dövmeleri tüm dünyada gündem olmuştu.

Nazan Ünal'ın geçmiş yıllarda evlilik programına katıldığı da ortaya çıktı. Ünal, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal; "Polonyalı sevgilimi bulmak için 15 yıl önce evlilik programına katıldım. Bu amaçla katıldım ama sonra programda başka bir amaç olduğunu düşününce ayrıldım. Beni programda gördü ama evlenemedik" dedi.

Nazan Ünal, eski görüntüsü hakkında yorum yapanlar hakkında ise; "Eski hayatıma sünger çektim. Mutlu olacaksam neden dövme yaptırmayayım. Herkes önce kendisine baksın" ifadelerini kullandı.