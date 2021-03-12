Ivana Sert, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da büyük beden ve kilolu 7 kadın hafta içi her gün şıklık yarışına giriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün farklı bir konseptle jüri karşısına çıkıyor. Peki, Doya Doya Moda 12 Mart haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 12 Mart bugün kim elendi? AÇIKLANDI MI?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 12 MART 2021

Birben

Tuğçe

Rabia

Özde

Ayça

Ceren

Elif Nil

DOYA DOYA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya haftanın birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen ismi henüz belli olmadı.