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Doya Doya Moda 15 Ocak kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak haftanın birincisi kim AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda'da haftanın finali heyecanı başladı. Yarışmacılar, haftaki yarış için bugün son kez podyuma çıkıyor! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın bugünkü (15 Ocak) konsepti açıklandı. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oluyor. Doya Doya Moda 15 Ocak kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda 15 Ocak kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak haftanın birincisi kim AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim bugün belli oluyor! Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın her bölümüne televizyon dünyasından bir isim konuk jüri olarak katılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün yarışmacılar "Maskeli Balo" konseptiyle jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacılarına 3 gündür erkek yarışmacılar da eşlik ediyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda bugün kim elendi?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 15 OCAK 2021

Özde

Bahar

Birben

Ceren

Rabia

Ayşegül

Serap

DOYA DOYA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen ismi henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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