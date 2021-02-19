Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Doya Doya Moda 19 Şubat kim elendi? AÇIKLANDI MI? Doya Doya Moda 19 Şubat haftanın birincisi

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın finali heyecanı başladı. Yarışmacılar bugün “Kardeşimin Düğününe Gidiyorum” konseptiyle podyuma çıktı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bu hafta kimin elendiği yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Doya Doya Moda'da 19 Şubat kim elendi? Doya Doya Moda 19 Şubat haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda 19 Şubat kim elendi? AÇIKLANDI MI? Doya Doya Moda 19 Şubat haftanın birincisi

Ivana Sert, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da büyük beden ve kilolu 6 kadın hafta içi her gün şıklık yarışına giriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün farklı bir konseptle jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacılarına 6 erkek yarışmacı da eşlik ediyor. Peki, Doya Doya Moda 19 Şubat haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 19 Şubat bugün kim elendi? AÇIKLANDI

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 19 ŞUBAT 2021

KIZLARIN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Elif Nil

Tuğçe

ERKEKLERİN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Batıcan

Mehmet

Adnan

Meriç

Erhan

Arif

DOYA DOYA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya haftanın birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramo'nun hedefi İstanbul'un patronu olmak! Ramo yeni bölüm tanıtım
TELEVİZYONRamo'nun hedefi İstanbul'un patronu olmak!
Gelinim Mutfakta 19 Şubat kim elendi? AÇIKLANDI MI? Gelinim Mutfakta 19 Şubat haftanın birincisi kim?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta 19 Şubat kim elendi?
TV Yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 19 Şubat 2021
Reyting sonuçları 18 Şubat 2021 Perşembe! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
TELEVİZYON18 Şubat reyting sonuçları
Alev Alev 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev 15. son bölüm izle
TELEVİZYONAlev Alev yeni fragman geldi mi?
Bir Zamanlar Çukurova 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 84. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova fragman var mı?
Ramo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo fragman izle
TELEVİZYONRamo, Sibel'i kurtabilecek mi?
Akrep dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep dizisi 11. son bölüm...
TELEVİZYONAkrep dizisi 12. bölüm fragmanı...
Mucize Doktor 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Mucize Doktor 50. son bölüm...
TELEVİZYONMucize Doktor 51. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 52. Bölüm 2. fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 51. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk 52. Bölüm 2. fragmanı...