Ivana Sert, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da büyük beden ve kilolu 6 kadın hafta içi her gün şıklık yarışına giriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün farklı bir konseptle jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacılarına 6 erkek yarışmacı da eşlik ediyor. Peki, Doya Doya Moda 19 Şubat haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 19 Şubat bugün kim elendi? AÇIKLANDI
DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 19 ŞUBAT 2021
KIZLARIN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR
Birben
Rabia
Özde
Ceren
Elif Nil
Tuğçe
ERKEKLERİN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR
Batıcan
Mehmet
Adnan
Meriç
Erhan
Arif
DOYA DOYA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
Doya Doya haftanın birincisi henüz belli olmadı.
DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.
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