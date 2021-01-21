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Doya Doya Moda 21 Ocak birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 21 Ocak 2021 puan durumu

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın bugünkü (21 Ocak) konsepti beli oldu. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da 21 Ocak birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Doya Doya Moda 21 Ocak birincisi kim? İşte 21 Ocak 2021 Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda 21 Ocak birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 21 Ocak 2021 puan durumu

Ivana Sert, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da büyük beden ve kilolu 7 yarışmacı, her gün belli bir konsept dahilinde şıklık yarışı veriyor. Doya Doya Moda'da yarışmacılar bugün "Kış Defilesinde Podyuma Çıkıyorlar" konseptiyle karıştı. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da 21 Ocak 2021 birincisi kim oldu? Doya Doya Moda puan durumu 21 Ocak

DOYA DOYA MODA 21 OCAK BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda'da günün birincileri henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA 21 OCAK PUAN DURUMU

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül

Aysu

Batıcan

Mehmet

Alper

Emre

Ufuk

Erhan

Ahmet

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