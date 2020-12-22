Doya Doya Moda'da yeni haftanın ikinci konsepti belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 22 Aralık Salı günü birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 22 Aralık puan durumu

DOYA DOYA MODA 22 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 22 Aralık Salı günü yarışmacılar “İstemeye Geliyorlar” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 22 Aralık birincisi henüz belli olmadı.

22 ARALIK SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ayşegül:

Birben:

Bahar:

Özde:

Rabia:

Buket:

Ceren: