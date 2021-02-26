Ivana Sert, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da büyük beden ve kilolu 7 kadın hafta içi her gün şıklık yarışında birinci olmak için podyuma çıkıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün farklı bir konseptle jüri karşısına çıkıyor. Peki, Doya Doya Moda 26 Şubat haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 26 Şubat bugün kim elendi?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 26 ŞUBAT 2021

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Elif Nil

Rüya

Ayça

DOYA DOYA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya haftanın birincisi bugün belli oluyor.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen henüz belli olmadı.