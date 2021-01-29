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Doya Doya Moda 29 Ocak kim elendi? Doya Doya Moda 29 Ocak haftanın birincisi kim AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda'da haftanın finali heyecanı başladı. Yarışmacılar bugün, haftanın son podyumuna çıkıyor! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın bugünkü (29 Ocak) konsepti belli oldu. Hafta içi her gün saat 15.00'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da 29 Ocak kim elendi? Doya Doya Moda 29 Ocak haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda 29 Ocak kim elendi? Doya Doya Moda 29 Ocak haftanın birincisi kim AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim bugün belli oluyor! Ivana Sert, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da büyük beden ve kilolu 7 kadın hafta içi her gün şıklık yarışına giriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün farklı bir konseptle jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacılarına 7 erkek yarışmacı da eşlik ediyor. Peki, Doya Doya Moda 29 Ocak haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 29 Ocak bugün kim elendi?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 29 OCAK 2021

KIZLARIN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül

Tuğçe

ERKEKLERİN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Batıcan

Mehmet

Adnan

Emre

Ufuk

Erhan

Ahmet

DOYA DOYA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya haftanın birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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