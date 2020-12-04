Doya Doya Moda haftanın birincisi bugün belli oluyor. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 4 Aralık Cuma günü birincisi kim? Doya Doya Moda 4 Aralık puan durumu
DOYA DOYA MODA 4 ARALIK BİRİNCİSİ KİM?
Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 4 Aralık Cuma günü yarışmacılar “Güzellik Yarışmasında Finalist Oluyorlar” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda programında 4 Aralık Cuma gününün birincisi henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
DOYA DOYA MODA 4 ARALIK PUAN DURUMU
Sabiha:
Birben:
Bahar:
Özde:
Aleyna:
Rabia:
Ceren:
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