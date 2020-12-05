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Doya Doya Moda 4 Aralık kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda haftanın finalinde elenen ve haftanın birincisi olan isimler belli oldu. Hafta içi her gün 14.15'te ekrana gelen Doya Doya Moda'da 4 Aralık Cuma günü “Güzellik Yarışmasında Finalist Oluyorlar” konseptiyle yarışan yarışmacılar bu hafta son kez jüri karşısına çıktı. Doya Doya Moda 4 Aralık kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda 4 Aralık kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda haftanın finali 4 Aralık Cuma günü yayınlandı. Bir hafta boyunca yarışan yarışmacılardan biri cuma günü yarışmaya veda etti. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 4 Aralık haftanın birincisi kim? Doya Doya Moda 4 Aralık kim elendi?

DOYA DOYA MODA 4 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 4 Aralık Cuma günü yarışmacılar “Güzellik Yarışmasında Finalist Oluyorlar” konseptiyle yarıştı.

Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben ve Aleyna girdi. Elenen isim Aleyna oldu.

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