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Doya Doya Moda All Star birinci kim? AÇIKLANDI! 2 Temmuz Doya Doya Moda All Star'da bu hafta kim elendi?

Doya Doya Moda'da 2 Temmuz Cuma günü yatırımcılar "Doya Doya Moda Şampiyonu Olarak Röportaj Vermeye Gidiyorlar" konseptiyle podyuma çıktı. Peki, Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları 2 Temmuz

Doya Doya Moda All Star birinci kim? AÇIKLANDI! 2 Temmuz Doya Doya Moda All Star'da bu hafta kim elendi?

Doya Doya Moda kim elendi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali konsepti "Doya Doya Moda Şampiyonu Olarak Röportaj Vermeye Gidiyorlar" konseptiydi. Yarışmacıların haftanın en şık kadını olmak için podyuma çıktığı 2 Temmuz Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları araştırılıyor...

DOYA DOYA MODA ALL STAR BU HAFTA KİM ELENDİ? (2 TEMMUZ)

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta yarışmaya veda eden isim olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta en yüksek puanı alarak kolyenin sahibi Emel Başkan oldu.

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