Doya Doya Moda kim elendi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali konsepti "En yakın arkadaşım evleniyor" konseptiydi. İşte 22 Mayıs Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları

DOYA DOYA MODA ALL STAR BU HAFTA KİM ELENDİ?

Özde, Rabia, Birben, Su, Ferdanur, Emel, Betül 21 Mayıs son Doya Doya Moda All Star gününde "En yakın arkadaşım evleniyor" konseptiyle podyuma çıktı. 21 Mayıs haftanın finalinde birinciliği Özde aldı. Doya Doya Moda All Star'da bu hafta kimse elenmedi.