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Doya Doya Moda All Star'da bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları

TV8 ekranlarının fenomen moda yarışması Doya Doya Moda All Star haftanın finali dün gerçekleşti. Her hafta kilolu ve büyük beden 7 kadının belli bir konsept dahilinde podyuma çıktığı yarışmada haftanın finali sonuçları araştırılıyor. Doya Doya Moda All Star'da bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları 21 Mayıs

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları

Doya Doya Moda kim elendi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali konsepti "En yakın arkadaşım evleniyor" konseptiydi. İşte 22 Mayıs Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları

DOYA DOYA MODA ALL STAR BU HAFTA KİM ELENDİ?

Özde, Rabia, Birben, Su, Ferdanur, Emel, Betül 21 Mayıs son Doya Doya Moda All Star gününde "En yakın arkadaşım evleniyor" konseptiyle podyuma çıktı. 21 Mayıs haftanın finalinde birinciliği Özde aldı. Doya Doya Moda All Star'da bu hafta kimse elenmedi.

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