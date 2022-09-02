Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Doya Doya Moda'da haftanın finali için geri sayım başladı. Bugün 15:45'te başlayacak yarışmada kimin birinci olup kolyeyi kazanacağı ve kimin eleneceği merak konusu. İşte, konuyla ilgili detaylar...