Doya Doya Moda kim elendi? 11 Eylül Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 11 Eylül Cuma yani bugün yapılan haftanın finali oldu mu? Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 11 Eylül'deki son bölümünde yaşananlar...

Doya Doya Moda'nın bu haftaki bölümü yine herkesi ekran başına kilitliyor. Peki Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 11 EYLÜL 2020

11 Eylül 2020 Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında bu haftanın elenen ismi henüz belli olmadı.