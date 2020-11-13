Doya Doya Moda kim elendi? 6 Kasım Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 13 Kasım Cuma yani bugün yapılan haftanın finali oldu mu? Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 13 Kasım'daki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 13 KASIM 2020

13 Kasım 2020 Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi 80 puanla Birben oldu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim Funda oldu.