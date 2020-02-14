Doya Doya Moda kim elendi? 14 Şubat Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 14 Şubat Cuma yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. İşte, Doya Doya Moda'nın 14 Şubat'taki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta konsept Sevgililer Günü'ydü. Jüri üyelerinin verdiği puanlamaların ardından haftanın elenen ismi belli oldu. En düşük puanını ise Yakut alarak yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 14 ŞUBAT 2020

Doya Doya Moda 14 Şubat haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan ismi Su Baher oldu.