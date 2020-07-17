Doya Doya Moda kim elendi? 17 Temmuz Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 17 Temmuz Cuma yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 17 Temmuz'daki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın elenen ismi henüz belli olmadı. Jürinin değerlendirmelerinin ardından yarışmadan elenen ve Doya Doya Moda'ya veda eden isim açıklanacak.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 17 TEMMUZ 2020

17 Temmuz 2002 Cuma günü Doya Doya Moda yarışmaasında haftanın birincisi henüz belli olmadı.