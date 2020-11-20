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Doya Doya Moda kim elendi? 20 Kasım Doya Doya Moda kim birinci oldu?

Doya Doya Moda, ekranların yeni moda programı olarak dikkatleri üstüne çekiyor. Doya Doya Moda'da kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadın, en uygun ve şık kıyafetleri seçerek moda alanında kendilerini ifade etmeye çalışıyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi? 20 Kasım Doya Doya Moda kim birinci oldu? İşte Doya Doya Moda yarışması...

Doya Doya Moda kim elendi? 20 Kasım Doya Doya Moda kim birinci oldu?

Doya Doya Moda kim elendi? 20 Kasım Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 20 Kasım Cuma yani bugün yapılan haftanın finali oldu mu? Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 20 Kasım'daki son bölümünde yaşananlar...

Doya Doya Moda'nın bu haftaki bölümü yine herkesi ekran başına kilitliyor. Peki Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 20 KASIM 2020

20 Kasım 2020 Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında 20 Kasım 2020 Cuma günü haftanın elenen ismi henüz belli olmadı.

Elenen isim açıklandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

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