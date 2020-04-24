Doya Doya Moda kim elendi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Doya Doya Moda kim elendi? 24 Nisan Doya Doya Moda kim birinci oldu?

Doya Doya Moda, ekranların yeni moda programı olarak dikkatleri üstüne çekiyor. Doya Doya Moda'da kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadın, en uygun ve şık kıyafetleri seçerek moda alanında kendilerini ifade etmeye çalışıyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi? 24 Nisan Doya Doya Moda kim birinci oldu? İşte Doya Doya Moda haftanın finali...

Doya Doya Moda kim elendi?

Doya Doya Moda kim elendi? 24 Nisan Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 24 Nisan Cuma yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 24 Nisan'daki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

24 Nisan 2020 Cuma günü Doya Doya Moda'da en düşük puan alıp yarışmaya veda eden isim Sedanur oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 24 NİSAN 2020

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi olup altın kolyenin sahibi Mira oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazanacak? 24 Nisan 2020 Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim olacak?
TELEVİZYONZuhal Topal'la Sofrada birincisi kim olacak?
Temizlik Benim İşim birinci kim oldu? 24 Nisan 2020 Cuma Temizlik Benim İşim haftanın finali
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim birinci kim oldu?
Yayın akışı 24 Nisan 2020 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 24 Nisan Cuma
Gelinim Mutfakta kim elendi? 24 Nisan 2020 Gelinim Mutfakta birinci kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi?
Reyting sonuçları 23 Nisan 2020! Perşembe dizi reyting sıralamasında birinci hangisi oldu? AÇIKLANDI!
TELEVİZYON23 Nisan reyting sonuçları!
Masal Şatosu oyuncuları kimler? Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin konusu ne?
TELEVİZYONMasal Şatosu oyuncuları kimler?
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 23 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta puan tablosu
TELEVİZYONGelinim Mutfakta günün birincisi kim?
Yayın akışı 23 Nisan 2020 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 23 Nisan Perşembe
Reyting sonuçları 22 Nisan 2020! Çarşamba dizi reyting sıralamasında birinci hangisi oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON22 Nisan reyting sonuçları!
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Nisan Survivor son bölüm
TELEVİZYONSurvivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X