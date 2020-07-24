Doya Doya Moda kim elendi? 24 Temmuz Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 24 Temmuz Cuma yani bugün yapılan haftanın finalinde merak ediliyor. Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 24 Temmuz'daki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın elenen ismi henüz belli olmadı. Jürinin değerlendirmelerinin ardından yarışmadan elenen ve Doya Doya Moda'ya veda eden isim açıklanacak.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 24 TEMMUZ 2020

Doya Doya Moda 24 Temmuz haftanın birincisi açıklanıyor...