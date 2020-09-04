Doya Doya Moda kim elendi? 4 Eylül Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 4 Eylül Cuma yani bugün yapılan haftanın finali oldu mu? Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 4 Eylül son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 4 EYLÜL 2020

4 Eylül 2020 Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi ve kolyeyi takan yarışmacı Nur oldu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Jüri üyelerinden en düşük oyu alıp yarışmaya veda eden yarışmacı Fulya oldu.