Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 7 Ağustos yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Geçen sezonun birincisi Hanzade olmuştu. Doya Doya Moda yeni yarışmacılarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın finalinin yapıldığı Doya Doya Moda'da elenen ve birinci olan yarışmacı belirlendi. İşte, Doya Doya Moda'nın son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? 7 AĞUSTOS 2020

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler belli olduktan sonra elenen yarışmacı açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve kolyenin sahibi belli olur olmaz detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.