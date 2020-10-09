Doya Doya Moda kim elendi? 9 Ekim Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 9 Ekim Cuma yani bugün yapılan haftanın finali oldu mu? Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 9 Ekim'deki son bölümünde yaşananlar...

Doya Doya Moda'nın bu haftaki bölümü yine herkesi ekran başına kilitliyor. Peki Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 9 EKİM 2020

9 Ekim 2020 Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi ve altın bileklik ile kolyenin sahibi oluyor.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında 9 Ekim 2020 Cuma günü haftanın elenen yarışmacı açıklanıyor...