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Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda yarışmacıları bugün bu haftaki yarış için son kez podyuma çıkıyor! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın bugünkü (8 Ocak) konsepti belli oldu. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oluyor. Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim bugün belli oluyor! Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın her bölümüne televizyon dünyasından bir isim konuk jüri olarak katılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün yarışmacılar "Görümcem Evleniyor" konseptiyle jüri karşısına çıkıyor. Bugün Kobra Murat'ın konuk jüri olarak yer alacağı Doya Doya Moda puan durumu ve günün birincisi merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda bugün kim elendi?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 8 OCAK 2021

Özde

Bahar

Birben

Ceren

Rabia

Ayşegül

Gülnaz

DOYA DOYA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya günün birincisi belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen ismi henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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