Doya Doya Moda Nihan Sağır Uludağ kimdir? Nihan Sağır Uludağ evli mi, bekar mı, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından Nihan'ın hayatı ve kim olduğu merak konusu oldu. Peki Nihan Sağır Uludağ kimdir? İşte haberimizin detayları...

DOYA DOYA MODA NİHAN SAĞIR ULUDAĞ KİMDİR?

1989 doğumlu olan Nihan Sağır evli ve bir çocuk sahibidir. Trabzonlu olan Nihan Sağır’ın asıl işi ise kalıcı makyaj uzmanıdır.

Nihan Sağır, ''Doya Doya Moda'ya katıldım çünkü inandığım tarzımı herkese göstermeye ve öğretmeye geldim. Kızlar ben bu yarışmaya boş konuşmaya gelmedim, icraate geldim. Siz boş konuşa durun ben bu yarışmada yol alıp devam edeceğim.'' dedi.