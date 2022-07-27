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Haberler Televizyon Doya Doya Moda yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? 2022 Yeni sezon Doya Doya Moda jüri üyeleri
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Doya Doya Moda yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler?

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen sevilen programı Doya Doya Moda'nın yeni sezonu 18 Temmuz Pazartesi saat 16:00'da izleyicileri ile buluştu. İzleyiciler, yarışmacılar ve jüri üyelerinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, 2022 Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? İşte Doya Doya Moda'nın yarışmacıları...

Doya Doya Moda yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? 2022 Yeni sezon Doya Doya Moda jüri üyeleri

TV8 ekranlarının sevilen moda ve eğlence programı olan Doya Doya Moda her gün farklı bir konseptle moda hünerlerini sergiledikleri programda jüri üyeleri ve yarışmacıları merak konusu oldu. İşte Doya Doya Moda jüri 2022 üyeleri...

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Programın jüri üyeleri arasında geçen sezondan ve Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e bu sezonda Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz eşlik edecek.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

  • Zeynep Billur Uludağ
  • Banu Teker
  • Nihan Sağır
  • Özge Özder
  • Aleyna Koç
  • Hülya Yenidoğmuş
  • Tina Özdemir

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