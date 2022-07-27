TV8 ekranlarının sevilen moda ve eğlence programı olan Doya Doya Moda her gün farklı bir konseptle moda hünerlerini sergiledikleri programda jüri üyeleri ve yarışmacıları merak konusu oldu. İşte Doya Doya Moda jüri 2022 üyeleri...

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Programın jüri üyeleri arasında geçen sezondan ve Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e bu sezonda Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz eşlik edecek.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?