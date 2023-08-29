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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DP World ile Evyap arasında stratejik ortaklık anlaşması  - İş-Yaşam Haberleri

        DP World ile Evyap arasında stratejik ortaklık anlaşması 

        DP World Yarımca Limanı ve Evyap Limanı arasında stratejik bir sermaye ortaklığı kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:01 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:02
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        DP World ve Evyap'tan stratejik ortaklık anlaşması 
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        DP World'den yapılan açıklamada, anlaşmayla konteyner limanlarının geliştirilmesi ve Marmara Bölgesi'ndeki verimliliğin artırılmasına odaklanılarak ticaret altyapısının geliştirilmesi ve büyütülmesinin amaçlandığı belirtildi.

        DP World'ün küresel uzmanlığı ile Evyap Grubu'nun yerel ticari gücünü bir araya getiren ortaklıkla, tedarik zinciri çözümlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İşbirliği, verimliliği artırmayı, geri dönüş sürelerini azaltmayı, güvenliği sağlamayı ve hizmet yelpazesini genişleterek Türk ticaretine fayda sağlamayı hedefliyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından DP World, Evyap Limanı'nın yüzde 58'ine, Evyap Grubu ise DP World Yarımca'nın yüzde 42'sine sahip olacak. Yeni işletme DP World Evyap olarak adlandırılacak. Süreç hakkında Rekabet Kurumu'nun değerlendirmesi devam etmektedir."

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