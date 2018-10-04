İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, 18 yaşındaki hastası Serhat T. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Ölümüyle tıp dünyasını yasa boğan Dr. Fikret Hacıosman'ın eşi Uzm. Psk. Mutlu Esentürk Hacıosman'dan yürek sızlatan bir paylaşım geldi.

"BEN SADECE EŞİMİ DEĞİL, ONUNLA BİRLİKTE HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

Mutlu Esentürk Hacıosman, şunları söyledi: "2 Ekim saat 12:15 de uğradığı silahlı saldırıda başından yaralanan eşim Dr. Fikret Hacıosman yedi saat süren yaşam mücadelesini akşam saat 22:05 de kaybederek aramızdan ayrılmıştır. Eşi ve kızı olarak sözün bittiği yerdeyiz. Lanet okumaya bile gücümüz kalmadı. Ben sadece eşimi değil onunla birlikte her şeyimi kaybettim. Bundan sonra yaşam yolunu kızımla birlikte yürümeye devam edeceğiz."

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