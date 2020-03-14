Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlıkDr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı 'Turkish Twist' yöntemini anlattı - Haberler
ABONE OL

Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 'Turkish Twist' yöntemi

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de yayınlanan 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programının konuğu oldu. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı

Dr. Mehmet Öz
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz, 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'da ABD'lilere koronavirüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti.

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de yayınlanan 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programının konuğu oldu. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı.

Pek çok insanın ellerini yanlış bir şekilde yıkadığına dikkat çeken Dr. Öz, "El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra Turkish Twist yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı tek tek ovun. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında avuçlarınızı ovun, 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hangi virüs salgınında kaç kişi öldü? Hangi virüs ne zaman bitti? - Haberler
SAĞLIKO salgında kaç kişi öldü? Hangi virüs ne zaman bitti?
Son dakika haberler İşte Malatya'daki 11 numunenin sonucu!
SAĞLIKİşte Malatya'daki 11 numunenin sonucu!
İstanbul Eczacı Odası'ndan koronavirüs açıklaması
SAĞLIKİstanbul Eczacı Odası'ndan koronavirüs açıklaması
14 Mart Tıp Bayramı mesajları 2020! Sağlık çalışanları için içten mesajlar... Tıp Bayramı kutlu olsun
SAĞLIKEn özel Tıp Bayramı mesajları
Son dakika! Koronavirüs (corona virüsü) o kişilerde risk daha yüksek!
SAĞLIKO kişilerde risk daha yüksek!
Corona virüs haritası 14 Mart 2020 CANLI! Koronavirüs haritası: Coronavirus map live ile takip edin
SAĞLIKCorona virüs haritası
Avustralya'da koronavirüs önlemleri
SAĞLIKAvustralya'da koronavirüs önlemleri
SON DAKİKA! UNICEF'ten koronavirüsle mücadelede şok açıklama!
SAĞLIKUNICEF'ten koronavirüsle mücadelede şok açıklama!
Ekvador'da ilk ölüm, Guatemala'da ilk vaka
SAĞLIKEkvador'da ilk ölüm, Guatemala'da ilk vaka
Avrupa'da koronavirüs tehdidi büyüyor
SAĞLIKAvrupa karantinada! Tehdit büyüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X