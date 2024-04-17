'Dragons and Mythical Beasts' ilk kez Türkiye'de

Daha önce 3 farklı ülkede sahnelenen gösteri bu yıl ilk kez Türkiye’ye gelecek ve toplamda 6 ülkede sahnede olacak. İngiltere’nin en önemli ödüllerinden biri olan Olivier Ödülü adayı olan şov, mitolojik hikâyeleri büyüleyici bir atmosferle çocukların beğenisine sunulacak. Heyecan, aksiyon, eğlence, gizem ve sırlarla dolu şovda ejderhalar, troller, gizemli tekboynuzlu atlar ve mitolojik hayvanlar çocuklar ile tanışacak.