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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dries Mertens: Kazanmak kolay olmadı - Galatasaray Haberleri

        Dries Mertens: Kazanmak kolay olmadı

        Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Mertens, 1 gol 1 asistle oynadığı ve 4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Belçikalı futbolcu, kolay bir galibiyet elde etmediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 20:42 Güncelleme: 17.03.2024 - 20:42
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        "Kazanmak kolay olmadı"
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        Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, geriden gelip 4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Deneyimli oyuncu, kolay bir galibiyet almadıklarını belirtti.

        "İYİ BİR KARAKTERİMİZ VAR"

        1 gol ve 1 asistle tamamladığı mücadeleyi değerlendiren Mertens, "Kolay değildi kesinlikle. Kaliteli ve hızlı oyuncuları vardı, bunu gösterdiler. Bizde de aynı özellikler var. Aynı zamanda iyi bir karakterimiz var. Bunu gösterdik ve 3 puanı aldık" dedi.

        Attığı golü değerlendiren Mertens, "Tekrar görmem lazım golü. Ndombele, çok komik bir insan ve kaliteli bir oyuncu. Bazen hak ettiği dakikaları bulamayabiliyor çünkü 11 oyuncuyla oynuyoruz. Dün onunla konuşmuştuk ve o yüzden onunla sevindim" ifadelerini kullandı.

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