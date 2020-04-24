İrlanda ekibi Drogheda United, koronavirüs salgınıyla mücadelesinde Türkiye’den gönderilen koruyucu ekipman yardımı için teşekkür mesajı yayımladı. Trabzonspor’un da aynı zamanda kardeş takımı olan ve armasında ay-yıldız taşıyan İrlanda ekibi, 173 yıl önce yaşanan büyük kıtlıkta Osmanlı Devleti’nin yaptığı yardımı da unutmadığını yineledi.

Drogheda United, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “1847’de, kıtlık zamanında Türk devleti İrlanda’ya 3 gemiyle yiyecek gönderdi ve bu gemiler Drogheda’ya gelmişti. Aynı devlet bu hafta da kişisel koruyucu ekipman gönderdi. Teşekkürler Türkiye…”

Drogheda’nın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken yayınlanan fotoğrafta kolilerin üzerinde Mevlânâ’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözlerine yer verildi ve “Türk isanlarının kalbinden geliyor” notu düşüldü.