GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

2-Tercih edilecek pozisyon için, ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

3-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

4-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi kapsamında yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

5-2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.