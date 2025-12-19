Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem DSİ 328 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS 2025: DSİ 328 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        DSİ 328 personel alımı yapıyor! 2025 DSİ personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro-branş dağılımı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 328 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilanda belirtilen pozisyonlara, KPSS sonucuna göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca merkezi yerleştirme yapılacak. Peki, DSİ personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl? İşte, 2025 DSİ 328 personel alımı başvuru ekranı...

        Giriş: 19.12.2025 - 07:19 Güncelleme: 19.12.2025 - 07:19
        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 328 personel alımı yapılacak. Alıma ilişkin yayımlanan ilanla birlikte DSİ 328 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar netlik kazandı. Peki, DSİ 328 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte 2025 DSİ personel alımı başvuru ekranı ve alıma ilişkin merak edilen tüm detaylar…

        DSİ 328 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 328 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Alıma ilişkin yayımlandı. Buna göre, DSİ 328 sözleşmeli personel alımı başvuruları 18 Aralık 2025 Perşembe günü başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

        İlanda belirtilen pozisyonlara, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca merkezi yerleştirme yapılacak.

        DSİ 328 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Alıma ilişkin yayımlanan ilana göre, başvurular ÖSYM tarafından alınacak.

        KPSS-2025/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖSYM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        1-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

        2-Tercih edilecek pozisyon için, ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

        3-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

        4-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi kapsamında yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

        5-2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

        DSİ 328 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        128 Mühendis

        2 Tekniker

        3 Avukat

        59 Büro Personeli

        121 Destek Personeli

        15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        DSİ 328 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
