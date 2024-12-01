DSİ 515 personel alımı son durum: DSİ 515 işçi alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı başvuruları, kurumun bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda başvuruların İŞKUR üzerinden gerçekleştiği duyuruldu. Peki DSİ işçi alımı ne zaman, başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 515 işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, doğrudan noter kurasıyla 263, sınav yöntemiyle 252 sürekli işçi alımı için başvurular 29 Kasım Cuma sona erdi. İşte DSİ 515 işçi alımı kadro-branş dağılımı hakkında detaylar...
DSİ 515 PERSONEL ALIMI 2024 DUYURULDU
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.
DSİ 515 PERSONEL ALIMI 2024 NE ZAMAN?
Alımlara ilişkin başvuru detayları belli oldu. Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. İlanlar 29 Kasım'a kadar İŞKUR internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, ilan süresince başvurularını bu kurum üzerinden yapacak.
Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.
DSİ 515 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 2024
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.
NOTER KURASI İLE ALINACAK 263 İŞÇİ
Sürveyan: 54 kişi
Sondaj İşçisi: 48 kişi
Teknisyen: 35 kişi
Bakımcı-Yağcı: 23 kişi
Aşçı Yardımcısı: 23 kişi
Usta Yardımcısı: 19 kişi
Topograf: 17 kişi
Düz İşçi: 13 kişi
Laborant Yardımcısı: 8 kişi
Su Dağıtım Teknisyeni: 8 kişi
Trelyer Operatör Yardımcısı: 4 kişi
Hidrolog Yardımcısı: 3 kişi
Alet Operatörü: 2 kişi
Jeofizik Teknisyeni: 2 kişi
Bekçi: 1 kişi
Sınav ile Alınacak: 252 İşçi
Ekskavatör Operatörü: 198 kişi
Dozer Operatörü: 53 kişi
Greyder Operatörü: 1 kişi