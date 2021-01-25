DSİ'den Samsun'a 18 yılda yaklaşık 4 milyar liralık yatırım

AA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Samsun'da dev yatırımlara imza attıklarını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmaları ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı vurgulandı.

DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörünün, diğer sektörlerin de itici sektörü olduğu belirtilen açıklamada, bu kapsamda Samsun'a önemli yatırımlar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Samsun'a son 18 yılda DSİ tarafından 3 milyar 849 milyon 963 bin 436 lira yatırım yapıldığını, 9 baraj inşa edildiğini belirtti.

Bu barajların en önemlilerinden birinin 19 Mayıs Barajı olduğuna işaret eden Kaya, şu bilgileri paylaştı:

"Barajın temelden yüksekliği 89,70 metredir. 43,40 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile civar yerleşim yerlerindeki 76 bin 930 dekar zirai araziyi sulamaya açmıştır. Derinöz Barajı 21,12 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Baraj, 41 bin 240 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Ladik Barajı 2,22 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Ladik Fındıcak Barajı 3,39 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir."

- Samsun'un bereketli topraklarına 14 sulama tesisi

Samsun'da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 2 baraj daha inşa edildiğine işaret eden Yıldız, şöyle devam etti:

"İnşaatı devam eden barajlardan biri 68,67 metre yüksekliğinde olan 15 bin 400 dekar araziyi sulayacak ve Terme ve Salıpazarı ilçelerimizi taşkınlardan koruyacak olan Salıpazarı Barajı'dır. Diğer bir baraj da 3 bin 600 dekar araziyi sulayacak olan Asarcık Armutlu Barajı'dır. Samsun'un münbit topraklarını suya kavuşturduk. Samsun deyince akla geniş ve bereketli topraklar geliyor. Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 14 çok önemli sulama tesisi inşa ettik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 482 bin 590 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 316 milyon lira ilave zirai gelir sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 4 adet sulama tesisi olup, proje ve planlama safhasında ise 10 adet sulama tesisi bulunmaktadır."

Kaya Yıldız, taşkın koruma tesisleriyle halkın ve toprakların korunduğuna vurgu yaptı.

Samsun için taşkın koruma tesislerinin önemine dikkati çeken DSİ Genel Müdürü Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Samsun'da 110 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek, Samsun şehir merkezi ve 127 meskun mahal ve 27 bin 555 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 18 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir. Toplulaştırma çalışmalarıyla da tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlıyoruz. 2003 yılından bugüne kadar, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 2 adet iş tamamlanarak 140 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Samsun'da 20 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."