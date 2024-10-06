DSİ'den "siyanür" iddialarına yanıt

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasında, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Van ile Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildi, acil analiz yapılmalı" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

ARIZA NEDENİYLE SUYUN RENGİ VE KOKUSUNDA DEĞİŞİM

Van'ın Erciş ilçesindeki Morgedik Barajı'nın dip savağında 10 Eylül'de meydana gelen arıza nedeniyle suyun rengi ve kokusunda değişimlerin gözlemlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun önemine binaen baraj rezervuarından, tünel çıkışından ve 10 kilometre mansapta yer alan regülatörden su numuneleri alınmış, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve ağır metal testlerine tabi tutulmuştur. Laboratuvar sonuçlarına göre suyun rengi ve kokusuna etki eden ağır metal mangan değeri arıtma çıkışında ise 30 mg/l olarak ölçülmüştür. (İçme suyu standardına göre manganın üst limit değeri 50 mg/l'dir.)