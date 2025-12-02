DSÖ: 2024'te 1.3 milyon kişi AIDS hastalığına yakalandı

DSÖ, "Aksaklıkları Aşmak, AIDS ile Mücadeleyi Dönüştürmek" temasıyla andığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla yeni rapor yayımladı.

Raporda, AIDS ile mücadelede yeni önleme araçları ve hizmetlere yatırımın önemine işaret edilerek, hükümetler ve ortaklarına, enfeksiyonları azaltmak ve dış yardımlardaki kesintilerin neden olduğu temel sağlık hizmetlerindeki aksaklıkları gidermek için DSÖ onaylı yeni araçlara erişimi hızla genişletme çağrısı yapıldı.

AIDS'e karşı küresel mücadelede önemli finansman kesintilerinin yaşandığına işaret edilen raporda, buna rağmen yılda 2 kez enjekte edilebilen lenakapavir isimli ilacın kullanıma sunulması ve DSÖ tarafından onaylanmasıyla 2025'te kayda değer bir ivme kazandığı aktarıldı.

Raporda, "Haplara ve diğer seçeneklere göre oldukça tesirli ve etkisi uzun süren bir alternatif olan lenakapavir, sağlık hizmetlerine düzenli uyumda zorluk çeken ve sağlık hizmetlerine erişimde yaftalama sorunu yaşayan kişiler için dönüştürücü bir müdahaledir." ifadesine yer verildi.