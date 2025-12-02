Habertürk
        DSÖ: 2024'te 1.3 milyon kişi AIDS hastalığına yakalandı | Sağlık Haberleri

        DSÖ: 2024'te 1.3 milyon kişi AIDS hastalığına yakalandı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2024'te vaka sayılarındaki düşüşe rağmen yaklaşık 1,3 milyon kişinin AIDS hastalığına yakalandığını, dünya genelinde tahminen 40,8 milyon kişinin AIDS ile yaşadığını açıkladı

        Giriş: 02.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:50
        DSÖ: 2024'te 1.3 milyon kişi AIDS'e yakalandı
        DSÖ, "Aksaklıkları Aşmak, AIDS ile Mücadeleyi Dönüştürmek" temasıyla andığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla yeni rapor yayımladı.

        Raporda, AIDS ile mücadelede yeni önleme araçları ve hizmetlere yatırımın önemine işaret edilerek, hükümetler ve ortaklarına, enfeksiyonları azaltmak ve dış yardımlardaki kesintilerin neden olduğu temel sağlık hizmetlerindeki aksaklıkları gidermek için DSÖ onaylı yeni araçlara erişimi hızla genişletme çağrısı yapıldı.

        AIDS'e karşı küresel mücadelede önemli finansman kesintilerinin yaşandığına işaret edilen raporda, buna rağmen yılda 2 kez enjekte edilebilen lenakapavir isimli ilacın kullanıma sunulması ve DSÖ tarafından onaylanmasıyla 2025'te kayda değer bir ivme kazandığı aktarıldı.

        Raporda, "Haplara ve diğer seçeneklere göre oldukça tesirli ve etkisi uzun süren bir alternatif olan lenakapavir, sağlık hizmetlerine düzenli uyumda zorluk çeken ve sağlık hizmetlerine erişimde yaftalama sorunu yaşayan kişiler için dönüştürücü bir müdahaledir." ifadesine yer verildi.

        "DÜNYA GENELİNDE TAHMİNİ OLARAK 40,8 MİLYON KİŞİ AIDS İLE YAŞIYOR"

        Onlarca yıllık ilerlemenin ardından HIV müdahalesinin bir dönüm noktasında olduğu kaydedilen raporda, 2024'te AIDS önleme çalışmaları nedeniyle yaşanan düşüşe rağmen 1,3 milyon kişinin AIDS hastalığına yakalandığı belirtildi.

        Raporda, "(2024'te) Dünya genelinde tahmini olarak 40,8 milyon kişi AIDS ile yaşıyor ve 630 bin kişi AIDS ile ilişkili nedenlerden dolayı hayatını kaybetti" bilgisi paylaşıldı.

        AIDS salgınının sona ermesinin, temel sağlık hizmetleri şemsiyesi altında tamamen entegre, kanıta dayalı ve hak odaklı yaklaşıma bağlı olduğu vurgulanan raporda, DSÖ'nün en çok etkilenenleri AIDS müdahalesinin merkezine yerleştirmek için ortaklar ve liderlerle çalışmayı sürdüreceğine işaret edildi.

        Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, AIDS ile mücadelede uluslararası fonlardaki kesintiler ve önleme çalışmalarının sekteye uğraması gibi önemli zorluklarla karşı karşıya olduklarını belirtti.

        Ghebreyesus, "AIDS salgınının gidişatını değiştirme potansiyeline sahip heyecan verici yeni araçlarla önemli fırsatlara sahibiz. Bu araçlara her yerde AIDS riski taşıyan kişiler için erişimi genişletmek, tüm hükümetler ve ortakları için bir numaralı öncelik olmalı" dedi.

