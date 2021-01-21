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DSÖ Genel Direktörü: Bugün DSÖ için güzel bir gün

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) katılma niyetinde olduklarını belirterek "Başkan Biden bugün ABD'nin COVAX'a katılma niyetini içeren bir talimat yayımlayacak" dedi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bugün DSÖ için güzel bir gün. Küresel sağlık için güzel bir gün. ABD'nin rolü, küresel rolü çok çok önemlidir" ifadesini kullandı

DSÖ Genel Direktörü: Bugün DSÖ için güzel bir gün - Haberler
"Bugün DSÖ için güzel bir gün"
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AA

İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle devam eden DSÖ'nün 148. Yönetim Kurulu toplantısında konuşan ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkesinin DSÖ'ye yeniden katıldığını duyurmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Fauci, DSÖ ile her düzeyde teknik iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "ABD, örgüte karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyi planlıyor. Bir DSÖ üyesi olarak, ABD, DSÖ’yü güçlendirmek ve en önemlisi de reform yapmak için ortaklarla yapıcı bir şekilde çalışacaktır" ifadesini kullandı.

ABD'nin, DSÖ, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen COVAX girişimine katılma niyetinde olduğu bilgisini paylaşan Fauci, "Başkan Biden, bugün ABD'nin Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) katılma niyetini içeren bir talimat yayımlayacak" diye konuştu.

DSÖ'nün salgına karşı küresel aşı ve tedavi programının (ACT Accelerator) bir parçası olan COVAX'a şimdiye kadar 190 ülke katıldı.

COVAX kapsamında ihtiyaç sahibi düşük ve orta gelirli 92 ülkeden hiçbirine henüz aşı dağıtılamadı.

Yoksul ülkelere, "eşit, hızlı ve adil" aşı dağıtılmasını amaçlayan COVAX'a ABD ve Rusya gibi küresel güçler katılmamıştı.

"DSÖ İÇİN GÜZEL BİR GÜN"

Fauci'den sonra söz alan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bugün DSÖ için güzel bir gün. Küresel sağlık için güzel bir gün. ABD'nin rolü, küresel rolü çok çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e, yeni yönetime ve ABD halkına en iyi dileklerini ilettiğini belirterek, "COVAX'a katılma taahhüdünüz ve ACT Accelerator'ü destekleme kararınız için teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Salgına karşı küresel dayanışma mesajını yineleyen Ghebreyesus, "DSÖ bir uluslar ailesidir ve ABD'nin de ailede kalmasından dolayı hepimiz memnunuz. Biz bir aileyiz. Teşekkür ederim." dedi.

ABD 6 TEMMUZ'dA DSÖ'DEN AYRILACAKTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü "gerekli reformları yapmamak", "Çin'in kuklası olmak", "Çin odaklı davranmak" ve "salgının boyutlarını örtbas etmekle" suçlamıştı.

ABD yönetimi de DSÖ'den resmi olarak 6 Temmuz 2021'de çekileceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılma kararını memnuniyetle karşılamıştı.

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