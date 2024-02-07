DSÖ'ye göre Türkiye çok yaşlı ülkeler grubuna dahil oldu! Türkiye nüfusu neden yaşlanıyor?

Türkiye nüfusu yavaş artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’nin nüfusu sadece 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 377 oldu. Yıllık nüfus artış hızı ise binde 1,1'e düştü.

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65 YAŞ ÜZERİ NÜFUS YÜKSELİYOR

2023 yılında Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızı kaydedildi. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı da 2023'te yüzde 10'dan yüzde 10,2'ye yükseldi. Böylelikle Türkiye çok yaşlı ülkeler kervanına katıldı. Nüfustaki yaşlanma, dikkatleri doğum oranlarına çevirdi. 2022 yılında kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı yani toplam doğurganlık hızı 1.62 olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre 2022 yılında 1 milyon 37 bin dünyaya geldi.

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