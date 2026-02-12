DSÖ’ye göre, dünya genelinde katarakt ameliyatı ihtiyacı artıyor

DSÖ, tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan katarakt hastalarıyla ilgili bir çalışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Katarakt nedeniyle görme kaybı yaşayan her iki kişiden biri, hayatını değiştirecek bir ameliyata ihtiyaç duyuyor." ifadesine yer verildi.

DSÖ’nün açıklamasında, ülkelere katarakt hastası milyonlarca insanın basit ameliyatlarla görme yetisini geri kazanabilmesini sağlamak için çabalarını hızlandırma çağrısı yapıldı. Açıklamada, bu ameliyatların önlenebilir görme kaybını engellemek için en etkili ve uygun maliyetli müdahalelerden biri olduğu vurgulandı.

Son 20 yılda yaşlanan nüfus ve artan katarakt vakalarına bağlı olarak genel talebin yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, katarakt ameliyatlarının küresel kapsamının yaklaşık yüzde 15 oranında arttığı belirtildi. DSÖ, "En son modellemeler, gelecek 10 yılda katarakt ameliyatı kapsamının yaklaşık yüzde 8,4 oranında artacağını öngörüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu’nun 2030 yılına kadar yüzde 30’luk artış hedefi için ilerlemenin ivme kazanması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.