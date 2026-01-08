Habertürk
        Dubai Basketbol: 92 - Fenerbahçe Beko: 81 | MAÇ SONUCU

        Dubai Basketbol: 92 - Fenerbahçe Beko: 81 | MAÇ SONUCU

        Euroleague 21. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Dubai Basketbol'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler müsabakadan 92-81 mağlup ayrıldı ve 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 21:47 Güncelleme: 08.01.2026 - 21:47
        F.Bahçe'nin serisi Dubai'de son buldu!
        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'a 92-81 mağlup oldu.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'de 7. yenilgisini yaşadı. Dubai Basketbol ise 10. galibiyetini aldı.

        Salon: Coca-Cola Arena

        Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

        Dubai Basketbol: Wright 22, Bacon 15, Abass 2, Kabengele 14, Petrusev 2, Avramovic 1, Prepelic, Davis Bertans 3, Anderson 11, Sertaç Şanlı 2, Kamenjas 20

        Fenerbahçe Beko: Hall 9, Horton Tucker 15, Tarık Biberovic 8, Melli, Birch 7, Baldwin 21, Melih Mahmutoğlu 3, Boston 2, Jantunen 13, Silva 1, Colson 2

        1. Periyot: 24-22

        Devre: 51-42

        3. Periyot: 73-62

        Beş faulle çıkanlar: 36.25 Tarık Biberovic, 39.09 Jantunen (Fenerbahçe)

